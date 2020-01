OUELLETTE, Sylvie



À Montréal, le 16 janvier, à l'âge de 58 ans, est décédée Sylvie Ouellette, fille de feu Denise Duchesne et de feu Jean Guy Ouellette.Elle laisse dans le deuil sa fille adorée Catherine, le père de celle-ci Sylvain, ses frères Réal (Josée) et Marcel (Carole), sa soeur Lyne (Denis), son neveu Maxime, ses nièces Alexandra, Marie-Chantal et Marie-Pier ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 22 janvier de 14 h à 17 h, 19 h à 21 h et le jeudi 23 janvier dès 9 h 30 au:T : 514 721-4925 F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jeudi 23 janvier à 11 h 30 en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.www.cancer.ca/fr