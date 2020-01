125 ans d’histoire sous le signe de l’innovation

L’innovation fait partie de l’ADN de Garant, qui souligne cette année son 125e anniversaire.

Fondée en 1895 par Télesphore Garant, l’entreprise livre aujourd’hui plus de 11 millions de produits par année à travers l’Amérique du Nord. Bien qu’on l’associe souvent aux pelles, Garant fabrique une multitude de produits qui sont utilisés chaque jour par des milliers de Québécois, et ce, chaque saison.

« On se réinvente constamment. Notre objectif est assez agressif : 15 % de nos ventes doivent provenir de produits qui ont été introduits dans les trois dernières années. Notre chiffre d’affaires est de 110 millions $. Cela vous donne une idée de ce qu’il faut créer comme nouveaux produits. On mesure et on atteint notre cible chaque année », a fait part Jean Gaudreault, président-directeur général de l’entreprise.

Moments marquants

Située à Saint-François, près de Montmagny, l’entreprise n’était à l’origine qu’une toute petite forge.

Des roues de charrette aux manches de remplacement, les outils ont été introduits à la production de Garant au début des années 1950.

Aujourd’hui, ses installations de Saint-François occupent une superficie de près de 385 000 pieds carrés, dont 150 000 uniquement pour le centre de distribution.

L’année 1991 marque la vente des actifs à l’américaine Griffon Corporation, qui soutient toujours la croissance de l’entreprise qui emploie près de 400 personnes.

« Ce sont des gens qui sont là pour le long terme », affirme M. Gaudreault, qui est en poste depuis 25 ans.

Un exemple d’innovation est le balai à neige pour auto anti-égratignure en mousse développé il y a quelques années.

« Dans les balais à neige, ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu d’innovation », fait observer le dirigeant.

Une usine 4.0

Au fil des ans, Garant a pris le virage 4.0 afin de robotiser le plus possible ses opérations pour pallier le manque de main-d’œuvre qu’elle a vu venir à l’avance.

« C’est encore une fois s’adapter. On peut bien s’apitoyer sur notre sort, puis pleurer, mais c’est la réalité. On le voit venir depuis plusieurs années dans nos planifications stratégiques. »

La prochaine étape du plan d’immobilisation est l’agrandissement du centre de distribution pour la troisième fois. Chaque année, près de 3 M$ sont investis dans la modernisation des équipements.