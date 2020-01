À l’ombre du décrochage scolaire

La journaliste Daphnée Dion-Viens attire aujourd’hui notre attention sur le décrochage scolaire. Elle insiste particulièrement sur une désertion de l’école qui se fait très jeune. En effet, la moitié des élèves qui quittent l’école sans diplôme ont moins de 15 ans. Ce constat se fait après l’analyse des données fournies par le ministère de l’Éducation, mais comme l’expert Michel Perron le laisse entendre, ces données doivent tout de même être interprétées avec prudence.

Depuis un peu plus d’une décennie, les officiers du ministère se sont employés à enjoliver l’état de la situation en ce qui a trait au taux de diplomation et au décrochage scolaire en incluant des attestations de métiers sous-spécialisés ou en mettant l’accent sur le taux atteint à l’âge de 20 ans. Sous cet angle, nous pourrions être porté à sous-estimer le décrochage et à amplifier le niveau de la réussite scolaire en claironnant des améliorations qui relèvent plus d’artifices que de véritables progrès.

Combien d’élèves dans les années 2000 étaient considérés comme des décrocheurs parce qu’ils n’avaient pas obtenu un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP)? Dans la dernière décennie, le ministère a mis en place des attestations d’études pour des métiers sous-spécialisés aux élèves âgés de moins de 15 ans, ce qui les sort de la statistique du décrochage sans avoir obtenu DES. Plutôt que d’avoir déployé les moyens utiles pour véritablement abaisser le taux de décrochage, le ministère a préféré la voie de la qualification à rabais qui ainsi le fait mieux paraître dans les statistiques.

Cette démission ministérielle à l’égard de milliers d’enfants est déplorable en 2020 en pensant aux métiers appelés à disparaître et aux exigences d’instruction générées par les emplois qui se créeront dans le futur. Au sein de la Commission des partenaires du marché du travail, on clamait déjà au milieu des années 2000 que 80% des nouveaux emplois qui se créeront avec les avancées technologiques nécessiteraient des études supérieures. C’est donc dire à quel point la simple qualification dans un métier sous-spécialisé s’avèrera insuffisante et condamnera les jeunes qui ont emprunté cette voie à de multiples pérégrinations.

Tirer tous les élèves vers le haut constitue le défi majeur de notre système d’éducation, si nous voulons répondre aux défis des prochaines décennies. La réussite du plus grand nombre ne correspond pas à un nivèlement vers le bas, mais bel et bien à un refus obstiné de laisser des enfants du Québec en plan en les abandonnant à une vie de misère. Si nous voulons contrer le décrochage et relever le niveau de diplomation, il faut intervenir dès le plus jeune âge, car celui-ci ne survient pas soudainement. Le décrochage découle généralement du parcours pénible d’un élève qui s’enlise d’année en année, faute d’avoir les prérequis essentiels au niveau scolaire fréquenté.

Nous savons que 80% des enfants qui éprouvent des difficultés de lecture au-delà de la première année du primaire décrocheront. L’habileté en lecture est un solide prédicteur de la persévérance scolaire. En n’apportant pas les ajustements utiles au programme de l’école québécoise issue de la réforme de la fin des années 90, le ministère a contribué à une augmentation fulgurante du nombre d’élèves en difficulté et de potentiels décrocheurs, camouflé dans les statistiques de la sous-diplomation.