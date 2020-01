CGI finalise l’achat d’une entreprise française

L’entreprise québécoise CGI a bouclé lundi l’acquisition de Meti Logiciels et Services, une compagnie française qui propose des solutions commerciales intégrées et des services-conseils pour le secteur du commerce de détail.

Cette acquisition s’est faite par l’entremise d’une filiale de CGI.

Meti compte environ 300 employés et elle a d’importants détaillants européens comme client à qui elle offre des services dans des magasins et des entrepôts dans une vingtaine de pays.

«Par cette fusion, CGI consolide ses capacités à accompagner ses clients tout au long de la chaîne de valeur - de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ("supply chain") aux opérations commerciales en magasin - et à stimuler leur évolution numérique et omnicanale. La fusion permettra de développer la gamme complète de services de CGI et d'approfondir son expertise du secteur», a précisé l’entreprise québécoise par communiqué, lundi matin.

Le prix pour cette transaction n’a pas été dévoilé.