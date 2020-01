Culture de la diète: le nutritionniste urbain estime que les régimes n’ont rien de scientifique

La science n’approuverait pas les nombreuses méthodes suggérées pour perdre du poids de façon permanente, selon Bernard Lavallée, connu sous le nom du nutritionniste urbain.

«Peu importe la façon, dès que les gens essaient de perdre du poids de façon volontaire, c’est voué à l’échec selon ce que les études nous montrent. Quatre-vingt-dix pour cent des gens vont retrouver ce poids-là» a-t-il indiqué en entretien à QUB radio, et ce dans un délai d’environ cinq ans.

«Dès le moment où il y a des restrictions et qu’on sent ces restrictions-là, c’est voué à l’échec parce qu’on n’est pas fait pour se restreindre toute notre vie comme être humain», a aussi affirmé Bernard Lavallée, incluant parmi ces contraintes le temps (régime intermittent), le choix des aliments et la quantité.

Écoutez l'entrevue complète ici:

Dans son entrevue avec Geneviève Pettersen, à QUB radio, Bernard Lavallée est revenu sur une publication Facebook partagée lundi, dans laquelle il exprime son profond malaise à aborder la thématique de perte de poids.

«De voir que ça affectait les gens autour de moi, cette espèce de culture de la diète, ça m’a rendu mal à l’aise et au fil du temps, j’ai juste commencé à arrêter d’en parler», a-t-il expliqué.

La publication Facebook de Bernard Lavallée:

Un changement de vocabulaire

«Manger sainement», «mode de vie», «super aliments»; aurait-on modifié le vocabulaire dans l’industrie pour camoufler la perte de poids? «Moi, je pense que c’est ça», a lancé Bernard Lavallée avant de citer l’exemple du programme alimentaire américain Weight Watchers.

«Il y a un an ou deux, ils ont changé leur nom. Ça ne s’appelle plus Weight Watchers, ça s’appelle WW maintenant [...] parce que parler de perte de poids, ce n’est plus cool, ce n’est plus à la mode», a-t-il poursuivi.

Selon lui, la population est tellement bombardée de messages grossophobes, préconisant que pour être en santé, il faille être mince, que les gens ont développé la peur d’être gros au fil du temps.

«On joue sur nos craintes qui sont basées sur un stéréotype et des normes sociales et après ça, les gens vont être prêts à n’importe quoi parce qu’ils ne veulent pas être associés à ces stéréotypes-là qui sont faux», a-t-il déclaré en entrevue.

L’alimentation intuitive

M. Lavallée se dit anti-diète et prône, avec d’autres nutritionnistes, une alimentation intuitive.

«À un moment donné, si vraiment tu te rends compte que ces aliments-là tu as le droit de les manger quand tu veux, tu vas réaliser que finalement tu n’as pas tant besoin d’en manger beaucoup pour avoir du fun», a-t-il conclu.