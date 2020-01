De retour au jeu, l'attaquant des Hurricanes Justin Williams avait «beaucoup de papillons»

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Justin Williams n’aurait pas pu espérer un meilleur dénouement lors de son premier match en 2019-2020, dimanche.

Envoyé comme huitième tireur de sa formation en tirs de barrage, l’athlète de 38 ans a inscrit le but qui a fait la différence dans une victoire de 2 à 1 des siens face aux Islanders de New York.

«J’assumais que je pourrais être le 10e ou le 12e tireur si nous nous rendions loin, mais Rod Brind’Amour [l’entraîneur-chef des Hurricanes] a tapé sur mon épaule un peu plus tôt que je pensais, a révélé Williams au NHL.com [Thomas Greiss] est un gardien vraiment patient, alors j’ai décidé d’essayer de mettre la rondelle entre ses jambières.»

Le détenteur de trois bagues de la coupe Stanley était de retour dans la Ligue nationale de hockey, lui qui avait décidé de prendre une pause du hockey professionnel quelque temps avant le début des camps d’entraînement du circuit Bettman. Après plusieurs mois de réflexion, Williams a cependant réalisé qu’il avait toujours la passion et le 7 janvier dernier, il a paraphé une entente d’un an avec la formation de la Caroline.

De la nervosité

C’est finalement deux semaines après son retour dans le giron des «Canes» que le vétéran a participé à son premier duel et il était dans tous ses états.

«Pour être honnête, j’ai été nerveux pendant toute la partie», a-t-il avoué.

«J’avais beaucoup de papillons dans l’estomac, mais je me suis ramené sur terre, a poursuivi Williams. J’ai joué plus de 1200 matchs. Je me disais : ''Ok Justin, soit toi-même''. C’était plaisant. Je pense que lors des premiers matchs, je vais me fier à l’adrénaline. Ma condition physique va finir par prendre le relais, ça va être plus facile et je vais pouvoir redevenir le joueur que je sais que je peux être.»

Pour ce premier tour de piste, Brind’Amour a envoyé son ancien capitaine sur la glace pendant un peu plus de 13 minutes, ce qui a fait de lui le patineur le moins utilisé. Qu’à cela ne tienne, le pilote n’a pas hésité à l’envoyer en fusillade, même s’il aurait peut-être dû user de ses services un peu plus tôt.

«Il était absent depuis longtemps, alors je ne savais pas s’il avait pratiqué ses échappées. Avec le recul, j’aurais dû l’envoyer plus tôt. J’ai oublié qu’il aurait une ovation. C’était un moment spécial.»