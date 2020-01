PINET, Denise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Denise Pinet, épouse de feu monsieur Conrad Forget survenu à Hôpital Santa Cabrini, le 10 janvier 2020, à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Johanne), Sylvain, feu Mario (Linda) et André (Lyne), ses petits-enfants Patrick, Chantal, Dominic, Annik, Frédéric, Jonathan, Geneviève, Marc-André, Jade, Pierre-Luc et Natthan, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et sa belle-soeur Yvon, Claude, Micheline Forget, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs proches parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 janvier 2020 de 15 h 30 à 19 h 00 à la:Une liturgie de la Parole aura lieu à 19 h 00 en la chapelle de la résidence funéraire.