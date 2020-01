Derek Jeter imitera-t-il Mariano Rivera?

S’il n’y a pas vraiment d’inquiétude concernant l'admission de l’ancien arrêt-court des Yankees de New York Derek Jeter au Temple de la renommée du baseball en 2020, reste maintenant à savoir s’il deviendra le deuxième membre élu à l’unanimité.

C’est mardi que l’homme de 45 ans et le reste des amateurs de baseball découvriront s’il imite son ancien coéquipier Mariano Rivera. En effet, l’artilleur est devenu le tout premier athlète dont le nom figurait sur 100% des bulletins de vote, lui qui a reçu cet honneur en 2019.

Lundi après-midi, l’Américain Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs), qui fait une compilation des votes déjà accessibles, affirmait que le nom de Jeter se retrouvait sur 100% des bulletins de vote qui sont connus. Toujours selon l’homme qui est une référence en la matière, 53,6% des bulletins de vote n’ont toujours pas été révélés.

Jeter, qui a joué son dernier match dans le baseball majeur en 2014, a conclu sa brillante carrière de 20 saisons avec 3 465 frappes en lieu sûr, dont 260 circuits et une moyenne au bâton de ,310.

Parmi ses nombreux faits d’armes, le natif du New Jersey a été nommé recrue de l’année en 1996, a participé à 14 matchs des étoiles et a remporté cinq fois la Série mondiale.

Il était d’ailleurs reconnu pour jouer son meilleur baseball lors des séries éliminatoires. En 158 matchs dans cette situation, Jeter a frappé 200 coups sûrs et a maintenu une moyenne de ,308.

Ces statistiques et honneurs permettraient de croire que le célèbre numéro 2 devrait obtenir son intronisation à l’unanimité. Il faut cependant rappeler que des légendes comme Babe Ruth, Willie Mays et Hank Aaron n’ont pas reçu 100% des votes, alors tout est possible.