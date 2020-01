HOUDE, Brigitte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Brigitte Houde, fille de madame Noëlla Lemieux et de feu monsieur Jean-Marc Houde. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la:DES DEUX RIVESCENTRE FUNÉRAIRE DU PLATEAU693, AVENUE NÉRÉE-TREMBLAYQUÉBEC, G1N 4R8le mercredi 22 janvier 2020, de 16 h 30 à 21 h, jeudi 23 janvier 2020, de 9 h 30 à 11 h. Une cérémonie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 11 h.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil sa soeur Martine Houde (Jean-Claude Poulin), son frère Jean-Yves Houde; son partenaire de vie Gilles Duchesne, ses oncles et tantes : Joseph-Louis Houde, Céline Houde, Gérard Houde (Margot Gagnon), Alfred Houde (prêtre), Mance Lemieux (Claude Jacques), Philippe Lemieux ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancerSite web: www.cancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec.Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.caCoopérative funéraire des Deux RivesTéléphone : 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télécopieur : 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie :www.coopfuneraire2rives.com