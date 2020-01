Le 38e Gala Sport-hommage Desjardins Mauricie a décerné 22 trophées Desjardins ainsi que plusieurs bourses afin de rendre hommage aux athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et intervenants sportifs pour leurs performances, leur implication et leur réalisation de haut niveau au cours des 12 mois précédents. Quatre nouveaux membres ont fait leur entrée au Temple de la renommée sportive de la Mauricie : Steve Bégin (hockey) Alex Legrow (multisport), Dave Hill (athlétisme) et Yves Landry (judo).

Photo Sylvain Jaeckel

Dans la catégorie « Hommage commémoratif Gerry-Rochon », on a rendu hommage à la 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières et des « 50 ans sur le volant » de la famille Dumoulin. De gauche à droite : Serge Lafrenière, Louis-Philippe et Richard Dumoulin, Dominic Fugère, Maryse Bellemare, Jean-François Dumoulin et Denys Beaudin.

Photo Sylvain Jaeckel

Le président de la Corporation Sport-hommage Mauricie, André Beauchesne, est entouré des coprésidents d’honneur, Marc Bureau, ancien joueur du Canadien et David Bélanger, DG de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.

Photo Sylvain Jaeckel

Parmi les lauréats, on aperçoit Pierre Gélinas, Guillaume Bénard, Madeleine Beaupré, Daniel Béchard représenté par Alexandre Béchard, et Francis Héneault.

Photo Sylvain Jaeckel

Lors de la remise des prix, il y avait Meredith Bélanger, Aissatou Diop, Élodie Mercure, Marc Filion, qui représentait Vincent Filion, Alexis Bélanger et Léa Chamberland-Dostie.

Photo Sylvain Jaeckel

René Marcil, président du Temple de la renommée et Paul Baril, administrateur de Sport-hommage Mauricie, entourent les nouveaux intronisés Yves Landry, Judo, Steve Bégin, Hockey et Alex Legrow, Multisports.

Photo Sylvain Jaeckel

Léanne Loranger est entourée de Simon Cuillerier-Serre, Jean-Simon Cournoyer, Keven Dupont et Yannick Bédard.

Photo Sylvain Jaeckel

Les membres du CA de la corporation Sport-hommage Mauricie, Richard Lahaie, André Beauchesne (président) et Dominic Fugère sont entourés de leurs collègues, Myriam Gosselin, Guillemette, Marie-Ève Nault, Anabel Plamondon, Paul Baril, Denys Beaudin, René Marcil et Jessica Ménard.

Photo Sylvain Jaeckel

Mathias Guillemette est en compagnie de Félix Clapin-Girard et Marc Beaucage, qui représentait Alex Beaucage.