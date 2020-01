Déneigement: impossible de remorquer des autos électriques

Propriétaires de voitures électriques: sachez que votre auto pourrait grandement nuire aux opérations de déneigement. Les remorqueurs ne peuvent pas déplacer ce type de véhicules sans risque de les endommager, ce qui force les déneigeurs à les contourner.

C’est un problème de plus en plus fréquent, note d’ailleurs le remorqueur Sylvain Brideau.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour tous les détails.

