Je sors, je reste

Théâtre

Éclipse

L’auteure et metteure en scène Marie Brassard s’est penchée sur les femmes poètes qui ont fait leurs débuts dans les années 50, aussi appelés la Beat Generation. Diane di Prima, Hettie Jones, Lenore Kandel, Denise Levertov, Anne Waldman, Janine Pommy Vega et Mary Norbert Körte étaient des artistes avant-gardistes, pourtant l’Histoire les a oubliées. Larissa Corriveau, Laurence Dauphinais, Ève Duranceau et Johanne Haberlin montent sur scène afin de remettre la lumière sur ces poètes en présentant leurs œuvres.

Ce soir à 19h au Théâtre de Quat’Sous – 100, avenue des Pins Est

Danse

One Kind Favor

La danseuse Karla Etienne et le musicien Radwan Ghazi Moumneh interprètent l’œuvre de George Stamos jusqu’au 25 janvier à Montréal. La chorégraphie a été inspirée par le thème de la gentillesse. On découvrira donc les différentes facettes de cette qualité par le biais de mouvements et de mélodies.

Ce soir à 20h au Montréal, arts interculturels – 3680, rue Jeanne-Mance

Théâtre

Corps célestes

Cette pièce de Dany Boudreault, mise en scène par Édith Patenaude, plonge les spectateurs dans un futur utopique et sombre. Une guerre pour le pétrole et un risque de marée humaine menacent les humains. Dans ce contexte presque apocalyptique, Lili, une réalisatrice de films pornographiques, retourne dans la maison de son enfance où elle retrouvera ses proches. La pièce est présentée jusqu’au 15 février.

Ce soir à 19h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui – 3900, rue Saint-Denis

Lancement

Un vieux chien – André Bachleda

Le guitariste et chanteur nomade André Bachleda fera le lancement de son mini-album intitulé Un vieux chien à Montréal. Le musicien polonais, qui a vécu longtemps en France, a fait appel au trompettiste jazz Jacques Kuba Séguin pour présenter quatre compositions inspirées de la chanson française. L’album de Bachleda sera disponible dès le 21 janvier.

Ce soir à 20h30 à l’Escogriffe – 4461, rue Saint-Denis

Cinéma

Dieu existe, son nom est Petrunya

Le long métrage qui a reçu de nombreuses récompenses, Dieu existe, son nom est Petrunya, a pris l’affiche vendredi. On se retrouve dans une petite ville de Macédoine où un prêtre organise un concours en janvier. Il lance une croix dans une rivière et les hommes se lancent à l’eau pour la retrouver. Cependant, cette année, c’est Petrunya qui la trouve avant tout le monde. Ses concurrents seront bien mécontents qu’une femme se soit mêlée dans cette compétition.

Sorti en salle le 17 janvier

Lancement

Tous ensemble ! – Le Big Bang Band

Le Big Bang Band célèbre ses 10 ans avec un deuxième album. La formation a été créée par le groupe de musicothérapie Les Impatients. L’album, Tous ensemble !, comprend 13 chansons parmi lesquels on retrouve quelques collaborations avec Benoit Sarrasin, Michel Langevin et Jean-François Lemieux. Pour le lancement, l’auteur et parolier Alain Labonté sera sur scène.

Ce soir dès 17h30 à l’Édifice du Bon-Pasteur – 100, rue Sherbrooke Est

Livre

Un espace entre les mains

Ce roman d’Émilie Choquet trace, avec une petite dose d’humour noir, le portait d’une jeune femme brillante qui attend son premier enfant. Plus que prête, la future mère a planifié avec précaution la venue de ce bébé. Cependant, dès l’accouchement les plans de la jeune femme seront complètement jetés à terre. Même si elle fait de son mieux, la fatigue aura raison d’elle et l’hospitalisation sera nécessaire.

Sorti le 14 janvier

Livre

S’envoler, presque

Celle qu’on connaît pour son rôle de maître à l’émission Révolution, Lydia Bouchard, présente ce premier roman qui met en vedette une jeune danseuse. Lou, 17 ans, est plus que passionné par la danse. Cependant, au cours d’une tournée en Europe, elle sera désillusionnée. Lou se sentira coincée entre l’enfance et l’âge adulte.

Sorti le 15 janvier

DVD

L’homme Gémeau

Le meilleur des tireurs d’élite, Henry Brogan, commence à sentir l’heure de la retraite approchée. Cependant, il se compromettra en partageant des informations avec un ami. Le contrat sur sa tête sera remis à un jeune tireur d’élite. Henry, incarné par Will Smith, remarquera rapidement que l’homme qui le poursuit lui ressemble alors qu’il avait 20 ans de moins.

Sorti le14 janvier