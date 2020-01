Le DG des Oilers aime bien la bataille de l’Alberta

Les prises de bec et les altercations entre Zack Kassian et Matthew Tkachuk ont revigoré la bataille de l’Alberta entre les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary. Une situation qui ne déplaît pas au directeur général des Oilers, Ken Holland.

«Les gros matchs contre Calgary, qui sont importants pour une place en séries éliminatoires, c’est fabuleux pour les joueurs et pour les partisans, a dit le DG de 64 ans au réseau Sportsnet. Pour moi, ce sont d’excellentes parties pour évaluer nos patineurs, et ce, afin de prendre des décisions pour l’avenir.»

Holland aura la chance de faire ses évaluations deux fois plutôt qu’une au retour de la pause du match des étoiles, car ses Oilers et leurs grands rivaux s’affronteront deux fois en l’espace d’une semaine, soit les 29 janvier et 1er février prochains.

«Lors des duels contre Calgary, tu veux jouer avec passion et avec ardeur, mais tu te dois de jouer intelligemment, a indiqué celui qui est en poste depuis mai 2019. Les médias vont voir les joueurs et ceux-ci parlent. L’élément le plus important est cependant de trouver un moyen de l’emporter. Un élément important pour connaître du succès, c’est de jouer sur la limite, mais jouer dans les règles. [...] Tu ne veux pas te retrouver au banc des pénalités et je ne veux pas que mes joueurs soient suspendus.»

Kassian est apprécié

Cette référence de Holland aux suspensions est évidemment en lien avec Zassian, qui a été suspendu deux parties pour s’en être pris à Tkachuk, lors du dernier affrontement entre les deux formations albertaines.

Il semble toutefois que le DG n’en veut pas trop à l’ailier de 28 ans et qu’il aimerait bien le voir de retour dans son équipe après la présente campagne. Le contrat de Kassian vient à échéance après celle-ci.

«J’aime Kass. J’ai eu de nombreuses conversations avec son agent, Rick Curran. J’espère pouvoir le garder dans l’uniforme des Oilers, a exprimé Holland. J’adore sa passion et l’aspect physique de son jeu. Il est une présence et je suis conscient des excellentes séries éliminatoires qu’il a connues il y a trois ans. Il reste cinq mois avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Je crois que Kass aime être à Edmonton, alors espérons que nous trouverons une solution qui fonctionne pour lui et pour nous.»