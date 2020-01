Les Archives Nationales entre censure et prudence?

Ce n’est pas la première fois qu’on évoque la partisanerie politique et le test qu’elle constitue pour les institutions américaines.

Je me suis un peu éloigné de l’actualité politique en fin de semaine dernière, mais je tenais à revenir sur un sujet dont on a peu parlé de notre côté de la frontière.

Lors d’une récente exposition sur le droit de vote des femmes, on présentait de photographies de la marche des femmes qui s’est déroulée à Washington en 2017. Les Archives Nationales ont brouillé des évocations peu flatteuses du président qui apparaissaient sur certaines des affiches. Les responsables ont justifié leur décision en affirmant que jamais on ne brouillerait la version originale, mais que dans le contexte actuel elle se permettait de le faire pour une reproduction.

En agissant ainsi on croyait éviter de provoquer des partisans de Donald Trump ou l’administration elle-même. Mais n’est-ce pas là une forme de trahison de la mission des Archives Nationales?

Interpellée au sujet de ce que plusieurs considèrent maintenant comme de la censure, l’agence a présenté des excuses. Cet acte de contrition me semble bien timide. Alors que les États-Unis traversent une période pendant laquelle on attaque toutes les institutions et qu’on remet en question la séparation des pouvoirs prévue dans la constitution, plus que jamais on doit s’assurer de l’impartialité des Archives Nationales.

Préserver les archives, c’est préserver le passé et contribuer à sa représentation la plus complète, la plus juste. Il n’y a pas d’éducation sérieuse s’il n’y a pas dès le départ un souci de ne rien modifier de l’histoire.

Ce qu’on a gommé sur les affiches de la marche de 2017, ce sont les propos orduriers du président au sujet des femmes et de certaines parties de leur anatomie. Retirer ces références, c’est forcément atténuer la portée de ce que certains propos du président ont de plus choquant et de plus irrespectueux pour les femmes.

Non seulement les expressions retirées permettaient de mieux comprendre l’indignation des femmes, mais elles représentaient très bien le langage outrancier bien caractéristique du président actuel.

L’historien que je suis ne peut qu’être préoccupé quand une institution aussi importante manque de leadership au point de se laisser ébranler par la crainte de réactions du pouvoir politique ou de ses partisans.

Les Archives Nationales viennent de démontrer que les observateurs ont raison de s’inquiéter des retombées du climat politique actuel. Nous ne pouvons que souhaiter qu’au-delà des excuses, l’agence fasse preuve d’un plus grand leadership et d’un meilleur jugement.