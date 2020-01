L'identité de l'homme abattu par des policiers à Shawinigan révélée

SHAWINIGAN – On connaît maintenant l'identité du jeune homme qui a été abattu par les policiers vendredi dans le secteur de Grand-Mère à Shawinigan. Il s'agit de Benoit Chabot, 26 ans.

Le jeune homme a été atteint mortellement à proximité du centre de thérapie pour toxicomanes Aux Rayons du Soleil, un établissement où il était connu depuis quelques semaines.

• À lire aussi: Les policiers abattent un homme en crise et armé de couteaux

La directrice Patricia Dellow a confié à TVA Nouvelles avoir rencontré Benoit Chabot alors qu'il fouillait dans les poubelles en quête de cigarettes, le jour de Noël. Depuis, il venait chercher de la nourriture régulièrement au centre, mais refusait d'entrer dans l'établissement.

Mme Dellow et ses collègues avaient remarqué une détérioration de l'état de santé mentale du jeune homme au cours des derniers jours. Il se promenait notamment en pantoufles et en pyjama et était de plus en plus agressif. «Il commençait à se désorganiser. Je sais qu'il y a eu plusieurs interventions policières parce que les gens appelaient pour se plaindre. Il parlait tout seul et criait plus fort», a affirmé Patricia Dellow.

À Shawinigan, tous les intervenants s'entendent pour dire que le nombre de cas en santé mentale augmente, possiblement en raison à la présence du centre régional en santé mentale.

L'enquête sur les circonstances entourant l'opération policière de vendredi soir a été confiée au Bureau des enquêtes indépendantes.