Malgré une saison en dents de scie, Carey Price a encore la cote auprès des joueurs de la LNH

En dépit de ses ennuis cette saison, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a encore la cote auprès de ses pairs dans la Ligue nationale de hockey.

C’est ce que révèle un sondage mené par le site internet The Athletic auquel près de 400 joueurs ont pris part.

À la question : «À l’exception de votre gardien, qui choisiriez-vous comme partant lors d’un septième match de la finale de la Coupe Stanley?», 33% des répondants ont opté pour Price, ce qui place le vétéran de 32 ans au premier rang.

Cette saison, Price présente une fiche de 20-16-4, une moyenne de buts alloués de 2,84 et un taux d’efficacité de ,908. Mais ces statistiques, ordinaires selon ses standards, n’ont visiblement pas trop abimé sa réputation à travers le circuit.

«Il a été tellement bon pendant si longtemps. Tout le monde a des hauts et des bas, particulièrement à cette position, a fait valoir un joueur de la Section pacifique à The Athletic. Il trouve toujours le moyen de rebondir. Lors d’un septième match, peu importe ses performances lors des derniers mois, je pense qu’il peut juste livrer la marchandise. Et sa technique est tellement bonne. Il peut toujours miser là-dessus.»

Le Québécois Marc-André Fleury arrive pour sa part en deuxième position avec 23% des voix, devant Andrei Vasilevskiy (11%), Tuukka Rask (7%) et Jordan Binnington (7%).