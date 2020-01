Pas donné un billet pour le Super Bowl

Si l’envie vous prenait d’aller encourager Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl LIV à Miami, il vous faudra assurément avoir les poches profondes.

Lundi, à 13 jours de l’événement, le billet le moins cher disponible sur le site de revente StubHub est offert pour la modique somme de 4611,74 $ US, ce qui représente 6016,28 $ CAN. Ce billet vous permettrait d’être dans un coin du Hard Rock Stadium, soit dans la section 329 et dans la rangée 29.

De son côté, le meilleur siège disponible est au niveau 200 et se trouve dans l’une des zones des buts. Le futur acquéreur devra débourser la coquette somme de 614 657,92 $ US, soit 801 962,63 $ CAN.