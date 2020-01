Patrick Kane louangé par ses coéquipiers

Patrick Kane a écrit un nouveau chapitre de sa carrière déjà bien remplie en obtenant un 1000e point dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche.

Après trois coupes Stanley, un trophée Conn Smythe, un Art-Ross, un Hart, un Calder et un Ted-Lindsay, il ne reste plus grand-chose à accomplir pour le plus jeune américain à atteindre cet important plateau. Kane, 31 ans, n’aura eu besoin que de 953 parties pour accomplir ce haut fait d’armes.

Les réactions ne se sont pas fait attendre et plusieurs acteurs du monde du hockey ont encensé le travail de Kane. C’est le cas de Brandon Saad, qui a complété le superbe jeu amorcé par son coéquipier en troisième période, pour son 1000e point.

«Il est l’un de ces joueurs élites. C’est le genre de gars qui va orchestrer des buts comme ça, a mentionné Saad au réseau NBC Sports après la rencontre. Il n’y a que du bon à dire de lui. Il est un joueur spécial. Il continue de s’améliorer avec l’âge. C’est amusant de jouer avec lui.»

«Félicitations pour tes 1000 points. J’aime bien mentionner que je l’ai aidé à en obtenir 10 à travers les années, a réagi sur Twitter le sympathique Bryan Bickell, qui a partagé le vestiaire avec Kane de 2007 à 2016.

L’équipe junior de l’Américain, les Knights de London, a aussi souligné l’événement. Le club de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) a d’ailleurs retiré le numéro 88 de Kane pas plus tard que vendredi dernier.

Un geste apprécié

Suite à sa passe sur le but de Saad, une grande mêlée s’est créée autour de l’ailier droit. L’éternel complice de Kane, Jonathan Toews, est celui qui a eu l’idée d’aller rejoindre l’homme de la soirée avec tous ses coéquipiers. Le capitaine des «Hawks» a même demandé l’autorisation des officiels.

«Quel moment, évidemment, lorsque tout le monde a sauté sur la glace pour venir partager ce moment avec moi, a dit Kane après le match. Tu vois beaucoup de visages qui t’ont aidé à amasser tous ces points, que ce soit [Jonathan] Toews ou Duncan Keith ou [Alex] DeBrincat plus récemment. La finition de Saad était plutôt bonne aussi. Je n’oublierai jamais ce moment.»

Nommé première étoile de la rencontre, Kane a blagué lors de l'entrevue sur la patinoire en disant que son objectif était désormais d’atteindre les 1001 points. «On va commencer par ça et aller de l’avant. [...] Peut-être quelques Coupes de plus. Ce serait bien, pas vrai?», a-t-il annoncé, déclenchant des cris de joie dans la foule.

«Kaner» est le septième joueur actif de la LNH à atteindre les 1000 points. Joe Thornton, Alex Ovechkin, Sidney Crosby, Patrick Marleau, Evgeni Malkin et Eric Staal (aussi cette saison) sont les autres. Ils pourraient être prochainement rejoints par Ryan Getzlaf, qui compte 956 points. Toews, lui, n’est qu’à un seul point du plateau des 800 en carrière.