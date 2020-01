Toute forme de violence me répugne

Pendant toute leur enfance, j’ai préservé mes deux garçons, des jumeaux, d’être en contact avec la violence. Je ne leur permettais pas de se bagarrer, et ils n’ont jamais joué à la guerre, car aucun fusil-jouet ni aucune autre arme de guerre ne sont entrés dans la maison. J’avais cru, en agissant ainsi, leur épargner l’envie d’en avoir.

Mais voilà que depuis leur entrée en première année où la majorité des enfants, surtout les garçons, aime se bagarrer et jouer à la guerre, ils veulent imiter les autres. Je n’en reviens pas qu’on supporte cela dans les écoles. Car leur maîtresse m’a confirmé que dans la cour de récréation, tous les petits aiment ça jouer à la guerre. Comment préserver mes enfants d’une telle dérive ? Comment les empêcher de sombrer dans la violence ambiante ?

Mère catastrophée

Interdire aux enfants les jeux violents « par principe », ce n’est pas leur rendre service selon moi. Ce n’est pas parce que vos fils jouent à guerre qu’ils deviendront des hommes violents. Ces jeux leur servent à sortir le méchant, à exprimer leurs peurs et leurs émotions négatives, et ainsi à libérer leurs angoisses. Il faut que vos enfants apprennent à faire face et à se défendre, car vous ne serez pas toujours là pour les protéger d’éventuelles attaques. Et ces jeux sont bons pour les aguerrir face à l’avenir.