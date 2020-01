Une Québécoise recrutée par Ben Stiller

Le réalisateur et acteur américain Ben Stiller a fait appel à la directrice photo québécoise Jessica Lee Gagné pour signer les images de sa prochaine série télé, Severance, dont le tournage est prévu à New York ce printemps.

C’est la seconde fois que Stiller recrute la Québécoise pour assurer la direction photo de l’une de ses séries télé. Les deux complices ont déjà travaillé ensemble il y a deux ans sur le plateau de tournage de la série Escape at Dannemora qui a été diffusée en 2018 sur les ondes de la chaîne américaine Showtime.

« Ça s’est tellement bien passé pour Escape at Dannemora que Ben [Stiller] m’a demandé de retravailler avec lui pour Severance », explique Jessica Lee Gagné, jointe la semaine dernière à New York, où elle prépare justement le tournage de cette nouvelle série d’Apple TV.

« Pour Escape at Dannemora, on a tourné huit heures de matériel ensemble, ce qui équivaut à environ cinq films. On a développé une belle relation de travail. Ce n’est pas toujours facile de trouver des partenaires créatifs avec qui ça connecte. C’est ce qui est arrivé avec Ben. Les gens le connaissent beaucoup comme acteur, mais il est aussi un excellent réalisateur. »

Avant d’exporter son talent, Jessica Lee Gagné avait conçu les images de plusieurs films québécois, dont Sarah préfère la course (de Chloé Robichaud) et Boris sans Béatrice (de Denis Côté). Très courtisée depuis quelques années aux États-Unis, elle a récemment travaillé sur le plateau de Mrs. America, une nouvelle série de Hulu avec Cate Blanchett.

Remerciée aux Golden Globes

C’est par un coup du hasard que Ben Stiller a découvert le travail de Jessica Lee Gagné. En visionnant le film américain Sweet Virginia, qui mettait en vedette un acteur qui l’intéressait, Stiller a été happé par la cinématographie du long métrage. Il s’est aussitôt renseigné sur la jeune directrice photo québécoise qui avait signé ces images.

« Ben a demandé à me rencontrer même s’il avait déjà approché d’autres personnes pour le poste, indique Jessica Lee Gagné. On a organisé une rencontre sur Skype et ç’a cliqué. On aimait les mêmes choses, les mêmes films. Il m’a dit qu’il allait à Cannes pour le festival. On a décidé de se rencontrer là-bas. C’est là qu’il m’a proposé de faire Escape at Dannemora avec lui. »

Escape at Dannemora s’inspire d’une histoire vraie : l’évasion de deux détenus de la prison de Dannemora. La série met en vedette Benicio del Toro et Patricia Arquette, qui a d’ailleurs eu un prix aux Golden Globes il y a un an pour ce rôle. Sur scène, l’actrice américaine avait même nommé Jessica Lee Gagné dans son discours de remerciement.

La Québécoise de 32 ans aura d’ailleurs la chance de retravailler avec Patricia--- Arquette ce printemps, puisque Ben Stiller lui a confié un rôle dans Severance : « Patricia est vraiment une femme inspirante. On sait à quel point [il lui] tient à cœur que les femmes prennent leur place dans le milieu du cinéma. C’est un plaisir de travailler avec elle. »