REID, Thérèse



À Châteauguay, le 18 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Thérèse Reid.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Claude (Mariette), Lyse (Fernand), Jean-Pierre (Johanne), Denis (Luce), Francine (Denis) et Robert (Sylvie), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 24 janvier à 11h à l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay). La famille sera présente à l'église à compter de 10h afin de recevoir vos témoignages de sympathie.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.Direction funéraire:450 699-9919www.alexandrenicole.com