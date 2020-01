10 looks pour profiter d’un week-end au chalet

Quoi de plus agréable que se retrouver en famille ou entre amis pour un week-end au chalet ? Après les Fêtes, ça fait du bien de se remplir les poumons d’air frais et d’enfiler des vêtements douillets.

Le mot d’ordre est confort, mais pas au prix du style ! Exit les cotons ouatés aux genoux déjà formés, les jeans troués et les leggings trop minces, on se garde une petite gêne... Mieux vaut miser sur des vêtements de qualité et plus techniques si vous êtes des adeptes de plein air et de sports d’hiver. Vous serez ainsi bien au chaud et au sec dans des coupes conçues pour bouger, donc confortables. Il y en a pour tous les budgets.

Du nouveau ? L’imprimé animalier et les couleurs neutres gagnent du terrain. Le noir et le blanc en duo se démarquent pour des styles plus esthétiques. Les teintes de mauve, de lilas, de rouge, de rose et de turquoise relèvent le teint, ce qui fait du bien à tout le monde en cette période glaciale.

À défaut du chalet, on peut recréer l’ambiance cocooning chez soi, pourquoi pas ?

Bon week-end !

► Nous avons arrondi les prix et plusieurs éléments sont en solde en magasin et en ligne.

La vie en mauve

Photo Ben Pelosse

TIGRE GÉANT : tuque 10 $, col roulé 12 $, pull de tricot 20 $, maxi foulard 12 $, pantalon en jean 20 $, bottillons 25 $ en solde.

Du style jusqu’au chalet

Photo Ben Pelosse

(À gauche) SAIL : Ensemble blouson noir avec manches à motifs 44 $ en solde et pantalon ouaté Body Glove 26 $ en solde, col roulé Kombi 40 $, pantoufles confortables The North Face 32 $ en solde.

(Centre) EMPIRE : Laine polaire à motifs Obey 120 $, t-shirt Obey 22 $ en solde, jean Roark 63 $ en solde, bottines Dr Martens 185 $.

(À droite) MASKA : Long ouaté au fini lamé 298 $, leggings zébré 189 $, bottillons 307 $.

L’indispensable laine polaire

Photo Ben Pelosse

(À gauche) BURTON : Laine polaire 150 $, t-shirt 40 $, pantalon cargo 120 $.

(À droite) SAIL : Laine polaire Patagonia 75 $, ensemble de vêtements de base rose fuchsia deux pièces Borealis 60 $, bas amusants Smartwool 20 $, chaussures Salomon Speedcross 85 $, ours polaire en peluche 20 $.

Imprimé animalier

Photo Ben Pelosse

(À gauche) EMPIRE : Blouson en fausse fourrure de léopard Volcom 96 $, ouaté Brixton 48 $ en solde, pantalon noir Volcom 42 $ en solde, chaussures de neige Vans 77 $ en solde.

(À droite) WALMART : De la collection George, blouson en molleton 60 $, pull imprimé léopard 25 $, col roulé 13 $, denim 20 $ et bottillons 30 $.

Le pull fait le look

Photo Ben Pelosse

(À gauche) MARSHALLS : Ensemble tuque et chandail en tricot 30 $, denim 20 $ et mocassins 35 $.

(À droite) CANADA GOOSE : Anorak en tricot Hybridge en laine de mérinos avec panneaux en duvet 650 $, tuque avec logo 175 $.

On en parle

Parkas sur mesure

Photo courtoisie

Canada Goose vient de dévoiler les parkas de 18 créateurs inuits, réalisées dans le cadre de son projet Atigi, qui célèbre le savoir-faire du Nord et la riche tradition des Inuits, les premiers concepteurs du parka. Sur cette photo, la création de Lisa-Louise Ittukallak, une designer québécoise originaire du village Puvirnituq, au Nunavik.

Nouveauté

Tissées serrées

Photo courtoisie

Le nom de la nouvelle marque des sœurs Dufour « Tissées Serrées » correspond tout d’abord à leur lien familial qui est très fort. La collection de vêtements et de couches de base, pour la plupart en laine de mérinos, se démarque par son originalité dans les styles et les motifs. En vente chez SAIL et dans certains magasins de sport spécialisés.

Achat de la semaine

En édition limitée

Photo courtoisie

Pour souligner le Nouvel An lunaire 2020, les Laboratoires Vichy proposent un magnifique flacon en bleu et or. Il contient leur fameux Booster Mineral 89 qui repulpe, fortifie et surtout hydrate votre peau qui en a bien besoin en hiver. 39,95 $ pour 50 ml, jusqu’à épuisement des stocks.