2020 : quelles sont les perspectives d’emploi à l’horizon ?

Louise Bouchard — 37e AVENUE

Les employeurs qui peinent à trouver de la main-d’œuvre en raison de la rareté de travailleurs au Québec pourraient bien avoir un léger répit en 2020. Les données statistiques récemment publiées laissent présager un ralentissement dans la croissance de l’emploi pour l’année qui commence.

Bien que la province ait terminé l’année sur une bonne note, avec un gain de plus de 20 000 emplois en décembre 2019, elle a perdu près de 55 000 emplois en octobre et novembre, selon Statistique Canada. La bonne tenue de décembre lui a permis de ramener le taux de chômage à 5,3 %, lui qui avait grimpé à 5,6 % en novembre, son niveau le plus élevé depuis août 2018.

Les spécialistes entrevoient la possibilité d’une légère contraction du marché de l’emploi pour la nouvelle année, tant pour les emplois à temps plein qu’à temps partiel. La majorité des pertes survenues en octobre et en novembre ont touché le secteur de la fabrication et de la construction, et les gains de décembre ont surtout été enregistrés dans les services d’hébergement et de restauration.

Chose certaine, nous sommes bien loin des années de chômage élevé que tout le pays a déjà connu auparavant, notamment grâce aux nombreux départs à la retraite qui laisseront beaucoup de postes à pourvoir. Le soleil brille donc toujours à l’horizon !