RÉMILLARD (Campeau), Cécile



À Saint-Jean-de-Matha, le 16 décembre 2019, à l’âge de 80 ans, est décédée Mme Cécile Campeau, épouse de feu M. Jacques Rémillard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Johanne) et Daniel (Isabelle), ses petits-enfants Amélie, Mélanie, Valérie, Mathieu, Philippe, Stéphanie, Sandrine et Laura, ses arrière-petits-enfants Sam, Andrew, Tyson et Charlie, sa soeur Gisèle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi dès 9h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11h en l’église Saint-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque est, Laval.