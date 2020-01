GRENIER, Gérard



À Longueuil, le 19 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Gérard Grenier, époux de feu Alice Kazigian.Il laisse dans le deuil ses enfants Carol-Ann (Roger), Corinne (Michel) et feu Jean, ses 4 petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Robert (Madeleine), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 janvier 2020 de 15h00 à 17h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu à 17h30 au même endroit.La famille tient à remercier sa dame de compagnie Jocelyne, le personnel du CHSLD Monseigneur-Coderre, plus spécifiquement Faiza, Hélène, Janina et Christine.En guide de sympathie, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Gérard.