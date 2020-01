LEGRIS, Joseph-Albert



À Châteauguay, le 18 janvier 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Joseph-Albert Legris, époux de feu Mme Thérèse Bergevin.Il laisse dans le deuil ses fils François (Martine), Sylvain et Jean-Louis; ses six petits-enfants; ses deux arrière-petits-enfants; son frère André; ses soeurs Jeannette et Hélène; ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces; ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 24 janvier de 19h à 22h ainsi que le samedi 25 janvier de 9h à 11h.Les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11h en l'église St-Joachim de Châteauguay.