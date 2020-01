Boulangerie Le Toledo: la meilleure baguette de Montréal

Amateur de baguette de pain? Le site internet Maudits Français a organisé le 16 janvier un concours afin de déterminer quelle était la meilleure baguette montréalaise, et c'est la boulangerie Le Toledo qui a remporté les grands honneurs.

Si on croit François Barrière, propriétaire de cet établissement situé tout près de la station de métro Mont-Royal, il n'est pas simple de faire une bonne baguette.

«Au Québec, nous préférons généralement une baguette plus pâle, mais en France, il n’est pas rare de retrouver "50 shades of baguette", de la plus pâle à la plus foncée, selon les goûts», a imagé celui qui s'est dit doublement fier puisqu'il a remporté à la fois le prix du jury et le prix du public.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

«Ce sont deux distinctions complètement différentes. Les juges seront beaucoup plus critiques sur plusieurs aspects, alors que le public ne reconnaîtra pas nécessairement les différences entre les meilleures baguettes les yeux fermés. C’est un Grand Chelem», s’est ravi M. Barrière.

Pour créer une baguette parfaite, il faut tenir compte de l'uniformité des alvéoles à l'intérieur du pain, assurer une cuisson uniforme et un goût pas trop salé, selon M. Barrière, qui se présente comme un passionné du pain.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

M. Barrière était d'ailleurs très satisfait de son équipe de boulangers, qui a été au centre de la création de la baguette gagnante.

Mais après, tout dépend évidemment des goûts de tout un chacun, assure-t-il.

Concours

Pour déterminer quelle était la meilleure baguette de la métropole, le site internet Maudits Français, qui rejoint la communauté française un peu partout en Amérique du Nord, a d'abord lancé un questionnaire visant à recenser les boulangeries qui font les meilleures baguettes sur l'île.

Parmi les 500 réponses reçues, l’organisation a retenu les huit boulangeries les plus populaires, et les a invitées à se présenter au concours qui se tenait au théâtre Rialto.

Sur place, la boulangerie Le Toledo a raflé le prix du jury pour la meilleure baguette, ainsi que le prix du public. Un autre prix pour le pain spécial a été remis à la boulangerie La Meunerie urbaine.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

L’apparence, l’arôme, l’originalité et la saveur ont été les quatre critères évalués par les trois juges experts. Le public, pour sa part, évaluait simplement les baguettes selon sa préférence.

«On souhaitait avec ce concours créer une façon originale de faire connaître les bonnes boulangeries en dehors de la France», a exprimé Solène Rey, du site Maudits Français. Le concours a aussi été organisé à New York et à Los Angeles dans le passé.