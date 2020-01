Cinq qualités humaines recherchées par les recruteurs

Marie-Eve Shaffer - 37e AVENUE

Dans le marché du travail d’aujourd’hui, les compétences humaines sont devenues tout aussi importantes que les connaissances techniques ou les diplômes. Sur quoi devraient miser les professionnels de demain pour se démarquer ?

La recruteuse de talents Renée Fortin, qui codirige l’agence de recrutement spécialisée en communication numérique Entremetteuse, nous révèle certains des aspects de la personnalité d’un candidat qu’elle tente d’évaluer en entrevue.

Miser sur sa polyvalence

La polyvalence est devenue une qualité très recherchée par les employeurs au cours des dernières années. Sans être généraliste, le candidat aura avantage à démontrer son ouverture à accomplir de nouvelles tâches reliées à son poste et à en apprendre plus sur des façons de faire novatrices. « Ça bouge tellement vite en communication [tout comme dans les autres domaines], précise Renée Fortin. Les technologies sont constamment en train de s’améliorer. Il faut donc une personne qui ne perdra pas le nord. »

Savoir travailler en équipe

La capacité de travailler en équipe est aujourd’hui un incontournable. Tout boulot requiert un bon esprit d’équipe, insiste Renée Fortin. « Quelqu’un qui est incapable de travailler en équipe va trouver le temps long ! » Même les travailleurs autonomes doivent être en mesure de travailler en équipe, souligne la recruteuse, puisqu’ils doivent se mettre au diapason de leurs clients.

Demeurer modeste

« Il faut se vendre, mais il ne faut pas être trop vendeur non plus », conseille la vice-présidente de l’agence Entremetteuse. Par conséquent, le candidat aura avantage à présenter ses forces au travail avec modestie, sinon il risque d’échouer. « Il faut bien se connaître, poursuit-elle, et ne pas se surévaluer ou se survendre. »

Être à l’écoute

Faut-il miser sur sa capacité à faire preuve d’initiative ? À cette question, Renée Fortin répond que tout dépend du poste convoité, mais aussi de l’employeur potentiel. « Un bon employeur va rechercher un employé qui lui est complémentaire et non quelqu’un qui lui ressemble. Un bon leader va savoir s’entourer de gens qui pallieront ses lacunes pour former une équipe complète. » Ainsi, le candidat doit être à l’écoute des informations que le responsable des ressources humaines et le gestionnaire lui transmettent au sujet du poste en jeu, sans compter qu’il doit se renseigner sur l’entreprise pour laquelle il a posé sa candidature.

Gérer son stress adéquatement

Renée Fortin épaule parfois des candidats qui, durant un entretien d’embauche, perdent tous leurs moyens. « Dès qu’ils arrivent en entrevue chez le client, ils sont confrontés à quelqu’un de plus rigide. C’est difficile pour les gens en communication et en création. Ils vont bafouiller. Certains vont même oublier qu’ils savent parler en anglais alors que quand je les ai rencontrés, ils le parlaient très bien. » Cette absence de contenance augure très mal, puisque le stress est aujourd’hui très présent dans les milieux de travail. D’ailleurs, d’après une étude de la société de services-conseils Morneau Shepell parue en janvier 2019, près du quart des travailleurs (27 %) subissent un niveau de stress d’élevé à extrême.