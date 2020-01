CHAPERON, François



Le 18 janvier 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé M. François Chaperon.Il laisse dans le deuil ses enfants Rénald (Sylviane) et Donald (Andrea), ses petits-enfants Yannick et Kevin. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:981, PRINCIPALE, ST-AMABLE, QC, J0L 1N0Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 24 janvier 2020 de 13h à 16h.