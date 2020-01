Éclosion de syphilis en Nouvelle-Écosse

HALIFAX | Un pic de cas de syphilis a incité les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse à déclarer le stade d'éclosion de cette maladie dans la province.

Selon les données préliminaires fournies par le ministère de la Santé, 82 cas d’infection de cette bactérie sexuellement transmissible ont été répertoriés en 2019, contre 50 en 2018 et 38 en 2017.

La syphilis se transmet entre humains lors de rapports sexuels oraux, anaux ou vaginaux non protégés et peut marquer les organes de façon permanente, pouvant entraîner la mort.

«Des pratiques sexuelles plus sécuritaires et passer des tests de dépistage peuvent aider à diminuer le nombre de cas que vous voyons actuellement en Nouvelle-Écosse, a indiqué par voie de communiqué Dre Gaynor Watson-Creed, médecin-hygiéniste en chef adjointe pour la province. Connaître son rapport d’infections sexuellement transmissibles est vraiment important pour votre santé et celle des autres.»

La maladie se traite facilement avec des antibiotiques, si elle est prise en charge rapidement et avant l’apparition des premiers symptômes qui arrivent entre 10 jours et 3 mois après l’infection.

Une plaie ouverte au niveau du lieu de l’infection, des symptômes grippaux, des douleurs musculaires, de la fatigue et des plaques sur le corps sont des symptômes de la syphilis, même si des personnes ne peuvent présenter aucun de ceux-là.

À un stade avancé de l’infection, la bactérie s’attaque principalement au cerveau et au cœur, et entraîne la mort si elle n’est pas combattue.

En 2009, une éclosion avait été déclarée dans la région d’Halifax, menant à un pic en 2013 avec 84 cas.

L’Agence de la Santé publique du Canada avait dû intervenir pour confiner l’éclosion et éduquer la population des risques de la syphilis.