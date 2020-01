HURTEAU PARENT, Ida



À Valleyfield, le jeudi 16 janvier 2020, à l' âge de 93 ans, est décédée Ida Hurteau Parent épouse de feu Charles Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Thérèse Masse) et René (Suzie Marois), ses petits-enfants Stéphanie (Mustapha Kabbaj), Manuel (Catherine Patry-Sauvé) et Gabriel (Cindy Garceau), ses arrière-petits-enfants Gaëlle et Ludovic, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 25 janvier, 2020 à l'église Saint-Joseph de Huntingdon, 16, rue York, Huntingdon (Québec) à compter de 10 heures suivi des funérailles à 11 heures. Inhumation au cimetière de Saint-Anicet.Des dons à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société Alzheimer seraient appréciés par la famille.RODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.170, RUE CHÂTEAUGUAY, HUNTINGDON QUÉBEC, J0S 1H0, 450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com