Facture pour Meghan et Harry au Canada: une pétition de 80 000 signatures

OTTAWA – La Fédération canadienne des contribuables a annoncé mardi qu’elle a amassé quelque 80 000 signatures de Canadiens qui s’opposent à ce que les contribuables se retrouvent à payer pour les coûts associés au séjour au Canada du prince Harry et de son épouse Meghan Markle.

«Vous êtes plus de 80 000 à avoir signé notre pétition s'opposant à l'usage d'argent des contribuables pour payer les frais du Duc et de la Duchesse de Sussex, Harry et Meghan», a soutenu la FCEI sur sa page Facebook.

Le directeur fédéral de la FCEI, Aaron Wudrick, a fait le déplacement jusqu’au bureau du premier ministre Justin Trudeau, à Ottawa, pour déposer les 80 000 signatures.

Rappelons que la reine Élizabeth II a consenti à ce que Meghan et Harry partagent leur emploi du temps entre le Canada et le Royaume-Uni durant une «période de transition».

La facture pour assurer la sécurité du couple et de leur enfant pourrait atteindre 10 millions $ par année, selon un expert qui s’est entretenu avec le «Globe and Mail».