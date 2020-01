Haro sur une certaine femme trompée

La lettre d’une femme publiée ce matin m’a presque fait vomir. Cette personne, fâchée contre les maîtresses qui s’approprient l’homme d’une autre, empruntait les termes suivants pour stigmatiser leur méfait et vous blâmer vous, Louise, de ne pas les condamner : « ...vous ne leur dites pas qu’elles ont eu tort de voler le BIEN d’une autre ».

Un BIEN ? C’est ainsi qu’elle considère son mari ? Il peut bien avoir envie de se sentir meilleur dans les bras d’une autre femme durant un certain temps. Elle est encore chanceuse que son BIEN lui soit revenu. À prendre ainsi l’autre pour acquis comme le fait cette femme qui s’imagine que son mari lui appartient, et bien il y a lieu de croire qu’il repartira peut-être un jour, et cette fois, pour de bon.

Anonyme

Je ne vais rien ajouter à ce qui me semble un cri du cœur et qui vient compléter le propos de la correspondant précédente.