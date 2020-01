Hillary Clinton s'en prend à Bernie Sanders

Alors qu’on s’apprête à voter en Iowa le 3 février prochain, Bernie Sanders continue de grimper dans les sondages.

Je relayais hier un article du Chicago Tribune dans lequel l’auteur dénonçait le traitement réservé à Bernie Sanders par le réseau CNN. Il semble que, tout comme ce fut le cas en 2016, les résultats obtenus par le sénateur du Vermont ne plaisent pas à l’establishment.

Dans une entrevue accordée au Hollywood Reporter, Hillary Clinton a critiqué très durement son ancien rival à l’investiture. Rien ne me permet de conclure à une forme de collusion entre l’ancienne secrétaire d’État et les dirigeants du Parti démocrate, mais ce n’était pas la première fois qu'on entendait les arguments avancés par Mme Clinton.

Bernie Sanders dérange chez les démocrates. Bien sûr, il se situe à l’extrême gauche au sein de la formation politique, mais c’est son attitude et ses façons de faire qu’on déplore d’abord et avant tout.

J’aimerais que Hillary Clinton s’efface enfin et qu’elle laisse la relève s’exprimer, mais il faut reconnaître ici qu’elle exprime tout haut ce que bien d’autres n’osent dire publiquement.

Bernie Sanders n’est pas un véritable démocrate et il continue d’ailleurs de siéger comme indépendant au Sénat. Si Clinton exagère en soulignant que «personne ne l’aime», il est vrai que Bernie est généralement isolé. Le parti aimait bien le fait que sa campagne attire de nouveaux membres, mais on compose difficilement avec le fait que ces mêmes partisans sont fidèles à Bernie avant de l’être au parti.

Sanders ne s’est pas fait d’amis au sein de la formation politique, en 2016, en se ralliant du bout des lèvres à la gagnante. Il est vrai que Hillary était la préférée des dirigeants de son parti, mais elle n’avait pas volé sa nomination.

Non seulement Hillary déplore-t-elle le manque de solidarité de Sanders, mais elle s’en prend également à son bilan. Que doit le Sénat ou la société américaine à l’action du vieux sénateur? Rien, dit-elle, parce que Bernie refuse de jouer en équipe.

On sent le désir de revanche lorsque Clinton pousse la critique jusqu’à suggérer que son ancien rival puisse être sexiste. À ce sujet, les propos de Sanders sont souvent cités hors contexte et de nombreuses voix se sont élevées pour contredire l’affirmation.

Faut-il percevoir dans les propos de Clinton la seule expression d’une colère qui ne s’est en rien calmée depuis la défaite de 2016? Peut-être, mais il y a plus, à mon humble avis.

La progression de Bernie inquiète et on ne souhaite pas plus sa candidature maintenant qu’on ne la souhaitait en 2020. Jamais les autorités ou les membres influents du Parti démocrate n’oseraient le dire publiquement, par crainte de perdre définitivement les adeptes du mouvement de Sanders.

Une campagne présidentielle opposant Donald Trump à Bernie Sanders nous offrirait une lutte entre les deux candidats populistes les plus spectaculaires du moment, mais je persiste à croire qu’elle favoriserait le républicain. C’est ce que croient les stratèges qui espèrent encore une victoire de Joe Biden.