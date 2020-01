Industrie de l’assurance: un emploi... assuré!

Takwa Souissi — 37e AVENUE

Toujours en forte progression, l’industrie de l’assurance emploie des dizaines de milliers de personnes au pays. Et grâce à la diversification des services proposés par les compagnies d’assurance, il y a fort à parier que la demande restera importante au cours des prochaines années.

Si la plupart des gens ont une idée vague du travail dans le domaine de l’assurance, de nombreux préjugés perdurent. «J’avoue qu’avant de me lancer là-dedans, j’avais l’impression que c’était des emplois un peu ennuyeux, routiniers et avec un manque de chaleur humaine», confie Mona Brafa, gestionnaire en assurance de dommages. «Je peux vous assurer que je me suis trompée. Je dirais même que ce que j’apprécie le plus, c’est la relation d’aide et la variété des situations qui se présentent chaque jour.»

De fait, plusieurs ignorent que le domaine de l’assurance offre des expériences extrêmement diversifiées. En y faisant carrière, un candidat peut choisir de s’orienter comme expert en sinistre, chef d’équipe, conseiller ou analyste en sécurité financière, courtier ou agent en assurance de dommages, pour ne nommer que quelques exemples. Non seulement les postes sont variés, mais les milieux de travail le sont également. Ainsi, on peut facilement trouver de l’emploi autant dans les institutions financières que dans les compagnies d’assurance, les organismes gouvernementaux ou les entreprises privées.

Au cours des prochaines années, de nouveaux enjeux viendront développer encore davantage le secteur des assurances. On parle notamment de la mondialisation de l’économie et des développements technologiques. Autant d’occasions à saisir!