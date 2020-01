Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Les échos n’existent pas – Anne et le Tigre

Le groupe Anne et le Tigre proposait en décembre dernier son tout premier album intitulé «Les échos n’existent pas», un premier opus s’inscrivant résolument dans un son rock alternatif convaincant, naviguant dans des univers parfois plus pop, parfois plus post-rock. Le quintette est formé des musiciens Ann-Lydia Plourde (voix, piano, paroles), Jérémy Dufour (voix, guitare, paroles), Xavier Gaudreault (basse), Antoine Boily-Duguay (batterie, paroles) et Olivier Asselin (guitare). Le groupe sera en spectacle dans le cadre de la 6e édition du Phoque OFF, ayant lieu dans le centre-ville de Québec.

Disponible depuis le 4 décembre

Je sors :

Humour

Sam Breton

L’humoriste Sam Breton présentera ce soir son tout premier one-man-show intitulé Au pic pis à pelle, avant de partir en tournée dans plusieurs villes du Québec. Ayant remporté l'Olivier de la Découverte de l’année en décembre dernier, l’humoriste abordera notamment à travers son spectacle différentes anecdotes relatives à sa vie en région et à son déménagement, il y a près de dix ans, dans la métropole.

Ce soir à 20h au Gesù - 1200, rue de Bleury

Exposition

Points de lumière

Le Musée d’art contemporain présentera jusqu’au 14 juin l’exposition Points de lumière qui rassemblera six œuvres des artistes Jean-Luc Godard, Nelson Henricks, Gary Hill, Christian Marclay, Angelica Mesiti et Hito Steyerl. L’exposition couvrira ainsi près de 40 années de production, explorant les relations entre les propriétés du médium et le contenu conceptuel, social ou psychologique des œuvres.

Aujourd’hui de 11h à 21h au Musée d’art contemporain – 185, rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Cunningham 3D

Réalisé par Alla Kovgan, le film Cunningham 3D dresse le portrait du chorégraphe américain Merce Cunningham et explore son parcours depuis ses débuts à New-York jusqu’au sommet de sa popularité, au début des années 1970. L’artiste mettra au point une nouvelle technique de danse ce qui le placera comme l’un des danseurs les plus avant-gardistes de son temps.

Ce soir à 19h30 au Cinéma du Parc – 3575, avenue du Parc

Lancement

Marie-Ange

L’auteure-compositrice-interprète Marie-Ange, diplômée de l'École nationale de la chanson, présentera ce soir un spectacle-lancement au Verre bouteille où elle y proposera les pièces de son tout premier EP, intitulé Le plein de réconfort. Le nouvel opus de l’artiste sera disponible en ligne à partir du 24 janvier.

Ce soir à 17h au Verre bouteille – 2112, avenue du Mont-Royal Est

Cinéma

Festival du film de montagne de Banff

Se déroulant du 22 au 26 janvier, le Festival du film de montagne de Banff proposera une série de films de plusieurs genres tous orientés autour des aventures humaines et sportives. Les quelques courts et longs métrages présentés, sur une durée totale de trois heures avec entracte, feront voir plusieurs panoramas hauts en couleurs de partout à travers le monde. Le festival visitera 23 villes de la province.

Ce soir à 19h à la salle Pierre-Mercure du centre Pierre-Péladeau - 300, boulevard de Maisonneuve Est

Je reste :

Livre

Jean-Baptiste décapité

L’auteure Geneviève Zubrzycki cherche avec l’essai «Jean-Baptise décapité : Nationalisme, religion et sécularisme au Québec» à apporter une nouvelle manière de comprendre relations qu’entretiennent les Québécois avec l’immigration, les accommodements raisonnables et les signes religieux.

En librairie depuis le 21 janvier

Télé

Trous de cul - une théorie

Télé-Québec diffusera ce soir un documentaire cherchant à comprendre l'origine des comportements égoïstes dans les sociétés actuelles et ce qui peut contribuer à leur multiplication.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Album

Circles

L’album Circles, œuvre posthume de l’artiste Mac Miller, est présentement disponible en ligne. Le musicien est décédé à l’âge de 26 ans en septembre 2018. Il avait déjà entamé l’album Circles, qui s’inscrivait en continuité avec son précédent opus.

Disponible depuis le 17 janvier