La fin du soft power américain?

Si le président Trump parle fréquemment de la puissance militaire américaine (qu’il exagère, bien souvent), les États-Unis disposaient également d’un autre pouvoir pour exercer leur influence sur la scène internationale: le soft power.

Défini simplement, le soft power consiste à influencer par des moyens qui ne sont pas coercitifs. On en parle souvent comme d'une manière douce, une façon de prêcher par l’exemple. Dans le cas des États-Unis, cette influence est véhiculée par le cinéma, les idéologies, la culture, le mode de vie (l’American way of life) ou encore par l’aide offerte sur le plan international.

Un président comme Barack Obama, par exemple, privilégiait ce soft power, auquel s’ajoutait une approche multilatérale de la politique internationale. Depuis plusieurs mois déjà, je note que plusieurs analystes craignent une baisse de l’influence américaine – voire sa disparition – sous la présidence de Donald Trump.

Il est déjà évident que l’actuel président ne laisse personne indifférent à l’étranger. Qu’on se moque de lui (à l’ONU ou à l’OTAN) ou qu’on craigne son courroux, on ne peut l’ignorer. Il y a 10 jours, je relayais une petite enquête du Pew Research Center qui démontrait qu’on a peu confiance en Donald Trump à l’échelle de la planète. Petit baume pour ceux qui croient dans le soft power, le président est plus impopulaire que son pays.

L’image des États-Unis est malgré tout égratignée, mais le président maintient le cap. Il préfère être craint qu’admiré. Comme le soulignait le professeur de politique internationale Daniel W. Drezner dans un article du Washington Post le 9 janvier dernier, Donald Trump croit que le vrai pouvoir réside dans la peur qu’on suscite.

La véritable question qu’il faudrait se poser, face à la «stratégie» de Trump – peut-on vraiment penser qu’il en ait une? –, serait: parvient-il à inspirer la peur? Si peur il y a, je crois qu’elle est plutôt motivée par les possibles retombées de son ignorance.

Habitué des tentatives d’intimidation et des coups de poing sur la table, il agit souvent de manière spontanée sans se soucier des retombées ou de l’avis de ses conseillers. Des conseillers qui sont d’ailleurs de moins en moins nombreux et de moins en moins qualifiés.

Pour l’instant, l’image des États-Unis dans le monde n’est pas trop amochée et le soft power existe toujours, comme on le soulignait dans l’étude du Pew Research Center, mais pour combien de temps encore? Cette forme de leadership américain résisterait-elle à un second mandat de Donald Trump? Rappelez-vous qu’on prédisait un sort similaire aux États-Unis sous la présidence de George W. Bush, qui défendait une vision manichéenne du monde: vous êtes avec nous ou contre nous.

Je vous laisse un lien vers un article du Washington Post d’hier sur le sujet. Vous cliquez ici pour y accéder.