LAH : suspendu pour des commentaires racistes

Le défenseur Brandon Manning des Condors de Bakersfield, club-école des Oilers d’Edmonton, a été suspendu cinq matchs par la Ligue américaine de hockey (LAH), mardi, pour avoir tenu des commentaires racistes.

L’athlète de 29 ans a été irrespectueux avec un joueur du Reign d’Ontario, lundi soir.

«J’ai fait des commentaires à un joueur adverse qui étaient stupides et offensants, a indiqué Manning dans un communiqué des Condors. Après la partie, j’ai discuté avec ce joueur en personne et j’en suis très heureux. Il m’a permis de m’excuser et je prends l’entière responsabilité de ce que j’ai dit.»

«De dire que j’ai appris de cette situation n’est pas assez fort et je promets d’être meilleur», a-t-il poursuivi.

Le natif de la Colombie-Britannique a amassé quatre mentions d’aide et maintenu un différentiel de -8 en 10 parties avec les Condors cette saison. Manning a également disputé neuf rencontres avec les Oilers en 2019-2020, y récoltant un but.

Évoluant chez les professionnels depuis la campagne 2011-2012, l’arrière a disputé 255 matchs dans le circuit Bettman, lui qui a aussi porté les couleurs des Flyers de Philadelphie et des Blackhawks de Chicago.