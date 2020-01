Les auteurs de «M'entends-tu?» primés par l'Union des artistes

L'équipe de la série «M'entends-tu?» continue de récolter les honneurs. La comédie dramatique née de l'imaginaire de Florence Longpré a permis à ses auteurs de mettre la main sur le prix Mosaïque 2019 décerné par l'Union des artistes (UDA).

Faisant honneur à la diversité, l'émission mettant en vedette Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard a grandement séduit les membres du Comité mosaïque de l'UDA.

«Cette émission, qui est novatrice et porteuse d'espoir, où la jeunesse, la profondeur, l'humour et le drame se côtoient, sans stéréotypes, reflète les visages pluriels du Québec, sans tomber dans les clichés habituellement associés à l'origine ethnoculturelle. Et ça, c'est rafraîchissant», a expliqué Isabel Dos Santos, responsable du comité, dans un communiqué.

«Le succès de ¨M'entends-tu?¨montre bien que le public est ouvert à la diversité, à la nouveauté, à des nouveaux visages, à des histoires et à des personnages atypiques qui nous font découvrir d'autres réalités. Bref, on est rendu là!» a pour sa part souligné la présidente de l'UDA, Sophie Prégent.

La deuxième saison de «M'entends-tu?» est actuellement diffusée sur les ondes de Télé-Québec. Le bouquet des 10 premiers épisodes a notamment frappé fort au Gala des prix Gémeaux l'an dernier et au plus récent Festival international des médias de Banff. Ils sont offerts sur le Club illico.

Le prix Mosaïque 2018 avait été remis aux gens de la compagnie Duceppe.