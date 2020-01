Les femmes trompées ne sont pas toutes des saintes

Ben voyons Louise, même si c’est tout à ton honneur, pourquoi te laisser admonester ce matin par cette dame trompée, sans réagir, et viser là où la réalité peut être dure envers elle ? Elle se permet de traiter de « voleuse » celle qui a séduit son mari, et elle a de plus le culot d’enlever à ce dernier la moindre part de responsabilité pour son geste. Personnellement, je serais allée jusqu’à lui mettre sur le nez sa part de responsabilité dans le fait d’avoir été trompée.

Qu’un homme se paye une passade de temps en temps...ben oui,c’est plus que possible. D’ailleurs, je n’ai jamais connu un homme totalement fidèle. Et si un mari revient toujours à la même femme après l’avoir trompée, est-ce que ça ne signifie pas qu’il lui manque quelque chose dans son couple ? Quelque chose d’essentiel qu’il va chercher ailleurs que dans son couple ?

Cette mégère qui est si prompte à blâmer l’autre, ne fait que se regarder le nombril. Comme si elle était la septième merveille du monde et qu’elle était sans reproche. Je signale qu’il y a toujours des ajustements à faire dans un couple au bout d’un certain temps. Tout change, tout évolue, et il est très facile de se perdre dans le quotidien.

Ça se fait à deux le bonheur d’un couple. Et j’ai vu beaucoup d’hommes revenir vers leur légitime après avoir sauté la clôture. Soit à cause des enfants ou parce qu’un divorce couterait trop cher. Et même si ce n’est pas tout le temps le cas, c’est souvent reculer pour mieux sauter. Le gars se dit que la prochaine fois il sera plus habile pour ne pas se faire prendre.

Avec le peu de propension que cette femme met à faire comme si elle ne pouvait être, même un tout petit peu, responsable des gestes de son mari, me renverse. Oui ça existe des femmes trompées injustement, et le seul reproche que j’aurais à leur faire, c’est d’avoir choisi un homme capable de les tromper. Certes il résulte parfois des blessures profondes à être cocue, mais pas au pointd’exclure les responsabilités du coupable pour les imputer en totalité à « la voleuse ». Ne te laisse plus parler comme ça Louise,car ça m’insulte en tant que femme. Alors que tu mets tout ton cœur dans ce courrier, c’est comme si elle te traitait d’immorale ou d’amorale !

D.O.

Peut-être ai-je eu tort d’accepter le blâme plutôt que de remettre sa propre responsabilité sur le nez de cette femme parce que je ne souhaitais pas la blesser encore plus dans son orgueil. Votre commentaire, ainsi que celui qui suit, vient rééquilibrer la chose.