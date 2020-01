Match des étoiles: la cerise sur le sundae pour David Perron

David Perron a l’impression d’être sur un nuage! Après avoir remporté la Coupe Stanley la saison dernière avec les Blues, le Sherbrookois participera au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) ce weekend à Saint-Louis.

«Avec toutes les embuches que j’ai vécues dans ma carrière, les blessures et les transactions, c’est la cerise sur le sundae», a avoué Perron en entrevue au réseau TVA Sports, mardi.

Auteur de 49 points dont 21 buts en 49 rencontres jusqu’ici cette saison, l’ailier gauche n’a pas volé sa place pour l’événement. D’ailleurs, Perron se surprend lui-même après avoir vécu un été pour le moins mouvementé.

«Je suis vraiment content de ma saison jusqu’ici et de comment l’équipe a réagi. On a encore faim et on veut continuer de s’améliorer.»

Surpris pour Gallant

Avant de remporter les grands honneurs avec les Blues en juin dernier, Perron avait passé bien près de mettre la main sur la Coupe Stanley avec les Golden Knights à leur première année d’existence.

Le Québécois a été très surpris d’apprendre le congédiement de son ancien entraîneur-chef Gerard Gallant la semaine dernière.

«J’étais certain que c’était une mauvaise blague. Je suis déçu pour lui. J’espère qu’il va retrouver un emploi bientôt.»

L’attaquant de 31 ans avait d’ailleurs connu la meilleure saison de sa carrière sous les ordres de Gallant avec une récolte de 66 points en 70 rencontres en 2017-2018.