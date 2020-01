Mécaniciens spécialisés en véhicules électriques demandés

Catherine Courchesne — 37e AVENUE

Qui dit électrification des transports dit nécessairement de nouvelles possibilités d’emploi. Quels métiers risquent de connaître un essor au cours des prochaines années ?

L’industrie automobile a longtemps craint le passage aux véhicules électriques, citant comme principale raison des abolitions massives de postes. Pourtant, une étude de l’Association européenne de l’installation électrique (AIE) révèle que la création d’emplois attribuable à cette nouvelle technologie dépasserait largement les pertes. Parmi ces métiers d’avenir, ceux de techniciens en conception, en fabrication et en entretien de véhicules électriques. En quoi consistent leurs tâches ?

Techniciens en conception

À l’aide de schémas informatisés, ces techniciens conçoivent notamment des batteries, des moteurs et des systèmes de motorisation. Leur lieu de travail ? Des laboratoires informatiques.

Techniciens en fabrication

Les techniciens en fabrication ont quant à eux pour principale responsabilité d’assembler les systèmes de motorisation électrique (brancher les batteries, installer les moteurs et les composantes, etc.). Ils procèdent également à des essais de performance en laboratoire et sur la route. Ils travaillent dans des ateliers électroniques et mécaniques, ou encore dans des laboratoires d’essais.

Techniciens en entretien

Les véhicules électriques ne sont pas infaillibles : des problèmes de connexion et de fonctionnement peuvent survenir. Les techniciens en entretien sont là pour trouver des solutions et assurer le service de réparation. Ils œuvrent donc autant dans les ateliers électroniques et mécaniques que sur la route et chez les clients.

Ces métiers vous interpellent ? Plusieurs programmes d’études sont offerts un peu partout au Québec.