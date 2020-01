Pyongyang pourrait chercher une «nouvelle voie» face à l’hostilité américaine

La Corée du Nord a averti mardi qu’elle pourrait chercher une « nouvelle voie » pour défendre ses intérêts et accélérer son programme d’armement après les nouvelles sanctions américaines, alors que les négociations entre les deux pays sont dans l’impasse.

Ju Yong Chol, représentant nord-coréen auprès de l’ONU à Genève, a indiqué devant la Conférence du Désarmement que les efforts menés par son pays pour améliorer les relations avec Washington se sont heurtés à l’hostilité américaine.

« Bien que les États-Unis parlent d’une reprise du dialogue, ils n’ont pas du tout eu l’intention d’abandonner leur politique hostile envers la RPDC (République populaire démocratique de Corée (RPDC) », a-t-il déclaré aux diplomates.

Après un rapprochement spectaculaire en 2018, les pourparlers sur l’épineuse question du nucléaire nord-coréen sont dans l’impasse depuis l’échec du sommet de Hanoï en février 2019 entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Les États-Unis exigent que la Corée du Nord renonce d’emblée à tout son arsenal atomique, alors que cette dernière réclame une levée rapide d’au moins une partie des sanctions internationales qui étranglent son économie.

S’adressant à de hauts dirigeants du parti en décembre, Kim Jong-un a déclaré que Pyongyang ne se considérait plus lié par le moratoire sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux et menaçait de faire la démonstration d’une « nouvelle arme stratégique ».

Si les États-Unis « persistent à imposer des sanctions et à exercer des pressions contre mon pays, nous pourrions être contraints de chercher une nouvelle voie pour défendre notre souveraineté et nos intérêts nationaux suprêmes », a déclaré Mr Ju, à Genève.

« Comme il est devenu clair maintenant que les États-Unis continuent de vouloir bloquer le développement de la RPDC et d’étouffer son système politique, nous n’avons trouvé aucune raison de continuer à être liés unilatéralement par un engagement que l’autre partie ne respecte pas », a-t-il souligné, sans préciser de quel engagement il s’agissait.

L’ambassadeur américain auprès de la Conférence du Désarmement, Robert Wood, a jugé ces propos « assez préoccupants ».

« Ce que nous espérons, c’est qu’ils feront ce qu’il faut et qu’ils reviendront à la table des négociations pour essayer de trouver un arrangement qui nous permette de tenir la promesse faite par le président Trump et le président Kim de dénucléariser » la Corée du Nord, a-t-il dit aux journalistes.