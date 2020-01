Réforme des commissions scolaires: Roberge vote contre son propre amendement passé

Le ministre Jean-François Roberge a été placé dans une position délicate en commission parlementaire mardi lorsque la libérale Marwah Rizqy l’a invité à voter sur un amendement qu’il avait lui-même proposé dans l’opposition.

Aujourd’hui ministre de l’Éducation, M. Roberge a battu son propre amendement passé après avoir expliqué que les principes exposés à l’époque se retrouvent dans son projet de loi actuel sur la réforme des commissions scolaires.

Le libellé de l’amendement, qui venait remplacer l’article 19 de la Loi sur l’instruction publique, soulignait l’importance de l’autonomie professionnelle et se lisait ainsi :

«Dans le cadre des programmes de formation et des dispositions de la présente loi, ainsi que dans le respect de son autonomie professionnelle, individuelle, de son jugement et de son expertise, l’enseignante ou l’enseignant a le droit de diriger la conduite du ou des groupes d’élèves qui lui sont confiés, de choisir la démarche appropriée pour la préparation et la présentation de ses cours, son matériel didactique et ses instruments d’évaluation, ainsi que de prendre les modalités d’interventions qu’il juge appropriées.»

En plus du PLQ, Québec solidaire et le Parti québécois ont voté en faveur de l’amendement.

Au cours d’un long échange entre le ministre et les partis d’opposition qui ont précédé le vote, le ministre a expliqué qu’une telle reconnaissance de l’autonomie professionnelle entrerait en contradiction avec la nécessité de collaborer au sein de l’équipe-école. «Je ne pense pas que ça favorise le travail de concertation nécessaire qu’on retrouve dans les écoles et qu’on veut retrouver encore plus fort», a-t-il souligné.

Amendements

En début de journée, le ministre Roberge a déposé une série d’amendements au projet de loi 40, tel qu’il l’avait annoncé en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Principale nouveauté, M. Roberge est venu préciser les exigences de formation continue que la loi introduit pour les enseignants. Un des amendements déposés précise que l’enseignant devra «suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de deux années scolaires».

Le libellé précise également que c’est l’enseignant qui choisira «les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en lien avec le développement de ses compétences». Le ministre a souligné qu’il souhaitait ainsi rassurer les enseignants sur leur autonomie dans ce processus.

Toutefois, les formations devront être choisies parmi une liste d’activités reconnues. La direction de l’école sera également responsable de s’assurer «que chaque enseignant remplisse son obligation de formation continue».

De plus, Jean-François Roberge a présenté un amendement qui prévoit qu’un enseignant d’une autre école sera chargé de réviser la note d’un étudiant, en cas de litige. La première formulation du projet de loi prévoyait que cette tâche reviendrait au directeur d’école.

Bureaux occupés

En parallèle aux travaux parlementaires, les bureaux de circonscription de M. Roberge, à Chambly, ont été occupés mardi par des représentants de la Fédération autonome de l’enseignement.

Le syndicat a ajouté que 10 000 lettres d’enseignants ont été acheminées au ministre pour lui demander de «retirer ce projet de loi qui ne reconnaît pas et ne protège pas leur expertise».

