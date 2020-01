«Révolution» en mode préauditions

Tous les danseurs, jeunes et moins jeunes, auront la chance de briller lors des préauditions de la troisième saison de «Révolution» qui auront lieu au cours des deux prochains week-ends à Montréal.

En solo, en duo ou en troupe, amateurs ou professionnels, les interprètes ont rendez-vous entre les murs de TVA Montréal les 25 et 26 janvier ainsi que les 1er et 2 février, de 8 h à 20 h, afin de tenter leur chance.

Pour les gens de la Vieille Capitale qui voudraient saisir l'occasion, un service de navette en autobus a été mis sur place pour ce samedi. Le départ est prévu à 8 h. Les réservations se font via courriel, au revolution@groupefairplay.com.

Parmi les juges invités des quatre journées de préauditions, les amateurs de danse retrouveront Team White, le duo gagnant de la toute première saison de la compétition offerte sur les ondes de TVA, aussi vedette d'une série documentaire proposée par le Club illico.

Alors que Sarah-Jeanne Labrosse accompagnera une fois de plus les danseurs lorsque les caméras de «Révolution» se remettront à tourner plus tard cette année, Katerine et Alexandre Leblanc – mieux connus comme étant Team White – agiront à nouveau comme consultants.