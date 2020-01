Six morts en Chine: Québec se dit prêt à affronter le coronavirus

Le gouvernement du Québec se dit prêt à réagir si le coronavirus, qui a déjà fait six morts en Chine, se propage.

«On est prêt à prendre des mesures tel que ce sera requis, il n’y a pas de cas au Québec actuellement, a confié mardi la ministre de la Santé, Danielle McCann. On est en veille, on suit la situation de près.»

Les autorités mondiales de la santé publique se réuniront mercredi au sujet de ce nouveau virus, qui s’apparente au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Le gouvernement Legault assure que le Québec est suffisamment outillé pour faire face à la propagation du coronavirus, malgré la difficulté du système de santé à gérer la saison de la grippe ces dernières semaines.

«On est capable de gérer cette situation-là, on l’a fait dans le passé et on est capable de prendre les mesures. Quand on a une situation comme ça, on mobilise tout le monde et on fait en sorte que les mesures sont prises», a insisté la ministre.

Danielle McCann dit être en lien constant avec le sous-ministre à la Santé et le directeur de la santé publique. «Nous sommes très actifs dans le dossier et je suis au courant, je vous dirais d’heure en heure, de la situation».

Elle précise que des dispositions sont actuellement prises par les agences frontalières canadiennes, notamment à Montréal, Toronto et Vancouver, pour exercer une surveillance particulière auprès des voyageurs qui reviennent de l’Asie.