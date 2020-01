S.O.S hiver: 5 nouveautés beauté réconfortants

Votre visage craque, vos cheveux se ternissent ou encore vos lèvres s’assèchent? L’effet de l’hiver sur notre corps est bel et bien réel. En ce mois de janvier, remédions à ces petits bobos en prenant soin de nous. Pour nous aider, l’industrie des cosmétiques arrivent à la rescousse. Voici donc cinq nouveautés beauté des plus réconfortants à découvrir, durant la saison froide.

1. Des odeurs enveloppantes avec les nouveaux vaporisateurs pour le corps de Lush

Les cosmétiques Lush lance cet hiver une nouvelle gamme de fragrances inspirés directement de plusieurs de produits classiques tels que Bombe de sexe, Réconfortant, ou encore Jungle. Les fanatiques de la marque pourront donc découvrir les 20 vaporisateurs, qu’ils pourront pulvériser, soit sur le corps entier, sur l’oreiller ou encore dans tout l’appartement! Coup de cœur pour la fragrance Le gardien de la forêt avec du cyprès boisé, un soupçon de bois de rose stimulant et une note d’absolu de mousse de chêne. Ce vaporisateur évoque la fraîcheur de la forêt! Ça sent bon, bon, bon! À noter que tous les vaporisateurs sont véganes, non testés sur les animaux et composés des meilleures huiles essentielles pures de sources éthiques. *Disponible dans les boutiques Lush ou en ligne www.lush.ca à partir de 29,95$ à 39,95$

2. Retrouvez l’éclat de votre peau avec Nutri-Lumière de Clarins

Grâce à la nature, la Maison Clarins innove encore! Ce mois-ci, la marque présente la collection de soins Nutri-Lumière, qui comprend une crème-en-huile fondante de jour, une émulsion, une lotion et une crème de nuit. Leur ingrédient magique? Le marronier d’Inde. Cette plante est surtout reconnue pour sa longévité́ et il symbolise la renaissance. Grâce à l’extrait de sa fleur et de son fruit, la formule redonne à la peau toute sa lumière. On retrouve un visage revitalisé et plein d’éclat. D’ailleurs, Clarins réussi encore à envelopper la peau grâce à la texture soyeuse et l’odeur enivrante de produit. * Disponible chez La Baie, Pharmaprix et Jean Coutu à 150$

3. Apaiser votre peau avec la bruine Éclat de Rose de Danièle Henkel cosmétiques

Cette fois-ci, revenons au Québec! L’ex-dragonne Danièle Henkel propose une toute nouvelle gamme de neuf produits ultraperformants, entièrement conçus ici. La devise de l’entrepreneure est de mettre sur le marché des soins véganes, non testés sur les animaux. Parmi ceux-ci, on adopte la bruine fraîcheur Éclat de rose, qui rééquilibre et stabilise le pH, rafraîchit et apaise la peau irritée. Avec la saison froide et le manque de soleil, cette bruine, enrichie d'huiles essentielles et de vitamines, défatigue le visage, purifie et hydrate la peau en profondeur. *Disponible chez Jean Coutu, Uniprix et sur le site www.danielehenkel.com à 39$

4. Des lèvres lisses avec le masque pour les lèvres en or 24 carats de Hadaka

Connaissez-vous la marque Hadaka? Cette entreprise canadienne offre un éventail de 10 produits bios et équitables et non testée sur les animaux, pour tous les types de peau, qui conviennent autant aux hommes qu’aux femmes. On adore la ligne de masques à l’or actif 24 carats pour le contour des yeux, le contour des lèvres et le visage. Si vous avez les lèvres asséchées, durant l’hiver, il vous faut absolument essayer le masque en or composé de glycérine, d’or actif qui permet une haute hydratation de la peau, la gomme arabique de l’Acacia du Sénégal, du collagène, de l’acide hyaluronique et d’autres ingrédients naturels. Il ne suffit que d’appliquer le masque sur vos lèvres, pour une durée de 15 à 20 minutes et retrouvez une bouche lisse! *Disponible dans les salons d’esthétique partout au Canada ou en ligne www.hadaka.ca de 5 à 22$ $

5. Le fameux séchoir coiffant Airwrap révolutionnaire de Dyson

Se faire une mise en plis grâce à un sèche-cheveux est désormais un jeu d’enfant avec le révolutionnaire Dyson Airwrap. La plupart des femmes préfèrent utiliser le fer plat plutôt que de manier le mouvement de la brosse avec le séchoir. Toutefois, les cheveux sont souvent grandement abimés par la chaleur. L’appareil technologique offre un contrôle de la chaleur intelligent, afin que les cheveux ne soient jamais exposés à une chaleur extrême. De plus, avec son moteur, combiné aux cylindres coiffants de Dyson, le séchoir coiffant permet de sécher votre crinière à l’aide de l’air, tout en les coiffant. Plusieurs accessoires sont disposés dans la trousse et facilitent votre mise en plis. C’est un investissement, qui vous sauvera de nombeuses visites chez le coiffeur! *Disponible sur DysonCanada.ca, au magasin de démonstration du Yorkdale Shopping Centre et bientôt chez certains détaillants à partir de 599$