Tour d’horizon du Salon de l’auto avec Bertrand Godin

Alors que les premiers visiteurs du Salon international de l’auto de Montréal foulaient le tapis du Palais des congrès, Bertrand Godin était au micro de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Questionné par les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer au sujet du déplacement du salon de Detroit de janvier à juin, M. Godin explique que tous les projecteurs sont rivés vers Montréal. «C’est certain que lorsqu’on regarde les premières nord-américaines, on en a quand même trois cette année et on a 37 premières canadiennes.» Ils ont glissé quelques mots sur la Genesis Mint, de même que sur la Mitsubishi Mirage complètement redessinée et la Hyundai 45.

Après le succès connu par la section réservée aux véhicules verts et aux nouvelles technologies, M. Godin mentionne «qu’on a triplé l’espace» cette année et qu’on a positionné le tout en début de parcours. Plutôt que de voir des véhicules verts éparpillés dans chacun des kiosques des manufacturiers, on les a tous réunis dans une même salle au septième étage dans un espace baptisé «La Zone électrique».

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer sont aussi revenus sur l’annonce de la fin de la production de la BMW i8, le dévoilement officiel du Genesis GV80 et du GMC Yukon 2021 en plus de la possibilité que la prochaine génération de la Honda Fit ne soit pas offerte au Canada. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Subaru Crosstrek PHEV et Dodge Durango SRT mis à l’essai.

En conclusion d’émission, ils ont discuté des trois véhicules 2019 à acheter en 2020 et de la Ford Mustang de Bullitt qui a été vendue plus de 4,4 M$ CAN.

