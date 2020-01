Un entrepreneur en cour pour la mort d'un de ses camionneurs

SHERBROOKE | Un entrepreneur accusé de négligence criminelle en lien avec la mort d'un de ses camionneurs subira son enquête préliminaire les 8 et 9 juin prochain au palais de justice de Sherbrooke.

Le propriétaire de l'entreprise Sciures Jutras de Saint-Césaire, Samuel Jutras, 29 ans, n'a pas contesté l'acte d'accusation déposé contre lui et a choisi de subir un procès devant juge et jury.

Le 18 janvier 2019, un de ses camionneurs, Sylvain Ferguson, a manqué de freins après avoir emprunté la sortie du boulevard Industriel sur l'autoroute 55 sud à Magog. Le mastodonte est passé tout droit à l'intersection pour faucher deux poteaux d'Hydro-Québec, avant de se renverser dans un fossé.

Selon la procureure aux poursuites criminelles Émilie Baril-Côté, Samuel Jutras a manqué à son devoir de s'assurer du bon état mécanique de ses véhicules et de réparer les défectuosités qui lui sont signalées.

En plus de soumettre ses poids lourds à une inspection mécanique annuelle chez un mandataire de la SAAQ, le propriétaire d'une entreprise doit faire effectuer deux entretiens préventifs en cours d'année. Ces entretiens doivent être réalisés par un mécanicien accrédité et des rapports doivent être produits.

Le rapport d'enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui sera rendu public prochainement et l'éventuel procès devant jury de Samuel Jutras devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances qui ont mené à l'accident.