ROUX, Monique



De Sainte-Thérèse, le 17 janvier 2020 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Monique Roux fille de feu Jean Roux et de feu Herminie Clouthier.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 27 janvier de 16h30 à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Drapeau-Deschambault.